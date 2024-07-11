Dolar
32.83
Euro
35.90
Altın
2,405.47
ETH/USDT
3,170.10
BTC/USDT
58,454.00
BIST 100
10,992.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin, BRICS'in çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde tek taraflı yaptırımlar uyguladığını belirterek, BRICS’in, çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından birisi olduğunu ifade etti.

Emre Gürkan Abay  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Putin, BRICS'in çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından olduğunu söyledi

Moskova

Putin, St. Petersburg'ta düzenlenen BRICS Parlamento Forumu'nda konuştu.

Dünyada daha dengeli bir düzenin oluşturulması gerektiğini ancak bunun kolay olmadığını dile getiren Putin, "Her şeyden önce, BRICS üyelerinin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çabaları, 'altın milyar' olarak adlandırılan devletlerdeki yönetici elitlerin şiddetli direnişiyle karşılaşıyor." diye konuştu.

Söz konusu ülkelerin kendi vatandaşlarının çıkarını dahi dikkate almadığını savunan Putin, "Kimsenin kabul etmediği sözde kurallarıyla bir tür düzen oturtmaya çalışıyorlar. Bu, klasik sömürgeciliğin en bilinen gelenekleri arasında yer alır. Bu, meşru uluslararası hukuku değiştirmeye yönelik, gerçekler üzerinde bir tekel yaratma girişimidir ve böyle bir tekel, yıkıcıdır." ifadelerini kullandı.

Putin, kendi siyasetini yürütmeye çalışan ülkelere yönelik baskı yapıldığını vurgulayarak, "Uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olarak tek taraflı yaptırımlar, ticaret kurallarının seçici bir şekilde uygulanması ve şantaj kullanılıyor." dedi.

BRICS'in öneminin giderek arttığını belirten Putin, "BRICS'in henüz kurumsallaşmış bir parlamenter yapısı yok ama gelecekte bu fikrin mutlaka hayata geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Putin, "BRICS, küresel güney ve doğudaki devletlerin, sayısı büyüyen dünya çapındaki destekçilerimizin çıkarlarını ve isteklerini giderek daha fazla yansıtan, ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından birisidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan 61 şüphelinin işlemleri sürüyor
TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti
Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Kahramanmaraş'ta depremde 19 kişinin öldüğü Damla Apartmanı'na ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

Rusya, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy'ın eşini terörist listesine aldı

Rusya, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy'ın eşini terörist listesine aldı

Putin, BRICS'in çok kutuplu dünya düzeninin temel unsurlarından olduğunu söyledi

Azerbaycan BRICS'e katılmak istiyor

Putin, ABD şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıklarına kayyum atadı

Putin, ABD şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıklarına kayyum atadı
Rusya enerji altyapısının İHA'lardan korunmasına yönelik zırhlı paneller geliştirdi

Rusya enerji altyapısının İHA'lardan korunmasına yönelik zırhlı paneller geliştirdi
Rusya, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandırmasına "askeri yanıt" verecek

Rusya, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandırmasına "askeri yanıt" verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet