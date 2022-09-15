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Dünya

Putin: ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Tek Çin” politikasını desteklediklerini belirterek, “ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 15.09.2022
Putin: ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz

Semarkant

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde görüştü.

Putin, Şi ile görüşmesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yakında 200 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Çin’in Ukrayna konusundaki yaklaşımı nedeniyle memnuniyet duyduklarını vurgulayan Putin, “Çinli dostlarımızın Ukrayna krizi konusundaki dengeli yaklaşımlarına büyük değer veriyoruz. Bu konudaki sorularınızı ve endişelerinizi anlıyoruz ve bugünkü görüşmemizde konu hakkındaki yaklaşımımızı detaylıca size aktaracağız.” dedi.

Tayvan konusunda ise ABD’ye yönelik eleştirilerde bulunan Putin, “Tek Çin ilkesine sıkı bir şekilde bağlıyız. ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Putin, tek kutuplu bir dünya yaratmaya yönelik girişimlerin ise dünyadaki çok sayıda ülke için kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

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