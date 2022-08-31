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Dünya

Prenses Diana 25. ölüm yıl dönümünde Londra ve Paris'te anıldı

Galler Prensesi Diana, 25. ölüm yıl dönümünde İngiltere'nin başkenti Londra ve hayatını kaybettiği Fransa'nın başkenti Paris'te sevenleri tarafından anıldı.

Zuhal Demirci   | 31.08.2022
Prenses Diana 25. ölüm yıl dönümünde Londra ve Paris'te anıldı

İngiltere

Paris'teki Alma Tüneli'nde 31 Ağustos 1997'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diana'nın sevenleri, ölümünün 25'inci yılında Londra'daki Kensington Sarayı'nın önüne çiçekler bıraktı.

Sevenleri, 36 yaşında vefat eden Diana için yazdıkları notları, mumları ve Diana'nın çok sayıda fotoğrafını anma köşesine koyarak dua etti.

Prenses Diana, hayatını kaybettiği Paris'te de anıldı

Diana, hayatını kaybettiği Paris'te de sevenleri tarafından anıldı.

Çok sayıda seveni, Paris'teki "Özgürlük Alevi" anıtına Galler Prensesi için çiçek ve notlar bıraktı.

Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Kazada, Diana'nın sevgilisi Dodi Al Fayed ve şoförü Henri Paul de ölmüştü.



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