Ekonomi

İngiltere'nin kamu borcu son 5 yılın en yüksek eylül ayı seviyesine çıktı

İngiltere'nin kamu borcu, geçen ay 20,2 milyar sterlinle 2020'den bu yana kayda geçen en yüksek eylül ayı seviyesine ulaştı.

Nuran Erkul Kaya  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
İngiltere'nin kamu borcu son 5 yılın en yüksek eylül ayı seviyesine çıktı

LONDRA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'nin kamu borcu eylülde 20,2 milyar sterlin olarak hesaplandı.

Bu tutar, Eylül 2024'e göre 1,6 milyar sterlin artışı ifade ederken, 2020'den bu yana görülen en yüksek eylül ayı kamu borcu olarak kayıtlara geçti.

Faiz oranlarındaki artış, kamu borcunun yükselmesinde belirleyici rol oynadı.

Kamu bankaları hariç tutulduğunda İngiltere'nin kamu borcu, ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 95,3'ünü oluşturdu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen ayki kamu borçlanmasının son 5 yılda yapılan en yüksek eylül borçlanması olduğuna dikkati çekerek, borçlanma faizleri, kamu hizmetleri ve sosyal yardımların maliyetinin geçen yıla kıyasla arttığını ve bu artışın merkezi hükümetin vergi ve ulusal sigorta katkılarından elde ettiği gelirlerdeki yükselişi gölgelediğini belirtti.

İngiltere Hazine Bakanı James Murray de "hükümetin kamu maliyesiyle asla sorumsuzca oynamayacağını" belirterek, "Bu yüzden borçlanmayı azaltmayı planlıyoruz. Uluslararası Para Fonu verilerine göre önümüzdeki 5 yılda hem G7 hem de G20 içinde birincil bütçe açığını en fazla düşüren ülke olma yolundayız. İsrafı azaltıyor, verimliliği artırıyor ve kamu hizmetlerimizi geleceğe dönük şekilde dönüştürüyoruz ki pahalı borç faizlerinden kurtulup o parayı sağlık hizmetlerine, okullarımıza ve polisimize yönlendirebilelim." ifadesini kullandı.

Capital Economics İngiltere Başekonomist Yardımcısı Ruth Gregory de eylül ayına ilişkin verilerin kamu maliyesinin kötü performans sergilediğini ortaya koyduğunu, 2025-2026 dönemi borçlanmasının Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin tahminiyle uyumlu bir patikaya dönmesinin zor olduğunu kaydetti.

Analistler, borçlanma verilerinin Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'da açıklayacağı Sonbahar Bütçesi öncesinde "kasvetli bir tablo" oluşturduğunu düşünüyor.

