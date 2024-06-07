Dolar
32.36
Euro
35.07
Altın
2,293.96
ETH/USDT
3,681.90
BTC/USDT
69,201.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Portekiz'de Filistin destekçileri, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i protesto etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Portekiz'in Porto şehrinde Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

Melike Pala  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Portekiz'de Filistin destekçileri, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i protesto etti

Ankara

Portekiz Haber Ajansının (LUSA) haberine göre, von der Leyen'in AP seçim çalışmaları kapsamında Porto şehrinde düzenlediği mitingdeki konuşması "Özgür Filistin" sloganları atan yaklaşık 20 kişi tarafından kesildi.

Filistin bayrağı sallayan protestoculardan bazıları kanı temsilen kırmızıya boyadıkları ellerini von der Leyen'in bulunduğu sahneye doğru gösterdi.

Bazı protestocular da sahnenin tam karşısında büyük bir Filistin bayrağı ve "Von der Leyen, soykırımı finanse ettiğini saklayamazsın" yazılı pankart açtı.

Konuşmasına devam etmeye çalışan Von der Leyen, protestocular polis eşliğinde alandan çıkarılana kadar sözlerini sürdürmekte zorlandı.

Von der Leyen, protestocuları hedef alarak, "Rusya'da, Moskova'da değil, özgür Porto'da olduğunuz için çok mutlu olmalısınız. Moskova'da durum farklı olabilirdi. Moskova'da olsaydınız 2 dakika içinde hapiste olurdunuz." ifadesini kullandı.

Eylemlerini alanın dışında sürdüren protestocular, von der Leyen'i "soykırımı desteklemekle" suçlayarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak." sloganı attı.

Polis, eylemlerine devam eden protestoculara bu kez de miting alanı dışında müdahelede bulunarak 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, polisin protestocuları dağıtırken zor kullandığı görüldü.

Von der Leyen, 4 Haziran'da, AP seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de de Filistin destekçileri tarafından "savaş suçlusu" sözleriyle protesto edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü
D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gündeminde Gazze olacak
Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
Başkentte sağanak su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

Yemen birçok kentinde Filistin halkıyla dayanışma için 100'den fazla gösteri düzenlendi

Yemen birçok kentinde Filistin halkıyla dayanışma için 100'den fazla gösteri düzenlendi

Portekiz'de Filistin destekçileri, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i protesto etti

Belçika'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek gösterisi

Gazze hükümeti: Yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı

Gazze hükümeti: Yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı
Hamas: Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin sığındığı okulun bombalanması "soykırım" suçunun devamıdır

Hamas: Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin sığındığı okulun bombalanması "soykırım" suçunun devamıdır
İsveç'te polis, Filistin'i destekleyen öğrencilere köpeklerle müdahale etti

İsveç'te polis, Filistin'i destekleyen öğrencilere köpeklerle müdahale etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet