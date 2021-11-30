Dolar
13.13
Euro
14.91
Altın
1,792.61
ETH/USDT
4,610.70
BTC/USDT
57,975.00
BIST 100
1,811.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Edremit Körfezi'nde deniz suyunun sokaklara ilerlemesini önlemek için set kuruluyor. -VTR-
logo
Dünya

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, ötenazi yasasını bir kez daha veto etti

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkede bir yıldır tartışma konusu olan ötenazi yasasını ikinci kez veto ederek, meclise geri gönderdi.

Şenhan Bolelli   | 30.11.2021
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, ötenazi yasasını bir kez daha veto etti

Madrid

De Sousa, ötenazi yasası içinde geçen "tıbbi yardımlı ölüme erişebilme" ifadesinin gerekçelerinin açıklanması için yasayı yeniden meclise gönderdi.

Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılacak erken genel seçimden dolayı meclis bu hafta sonu feshedilecek. Bu nedenle ötenazi yasası bir sonraki yasama meclisinde yeniden ele alınacak.

Portekiz'de azınlık sol hükümetin girişimiyle 29 Ocak'ta mecliste kabul edilen söz konusu yasa Cumhurbaşkanı De Sousa'nın itirazıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmiş ve mahkeme mart ayında söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğunu ilan etmişti.

Mahkeme, ötenazinin "aşırı acı çekenler için uygulanabilir" ifadesini uygun bulmamış, meclisten "açık, kesin, öngörülebilir ve kontrol edilebilir" bir yasa çıkarılmasını talep etmişti.

Ancak meclisin yaptığı düzenleme De Sousa tarafından bir kez daha reddedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norveç, Kovid-19 izolasyon kurallarını sıkılaştırma kararı aldı
AB'nin ilaç düzenleyicisi: Mevcut aşılar Omicron varyantına karşı korumaya devam edecek
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstüne para cezası geliyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir ayda 62 ilde azaldı, 19 ilde arttı
Moderna'ya göre, Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli

Benzer haberler

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, ötenazi yasasını bir kez daha veto etti

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, ötenazi yasasını bir kez daha veto etti

Portekiz'de 13 futbolcuda Omicron varyantı tespit edildi

Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor