Dolar
40.72
Euro
47.28
Altın
3,344.62
ETH/USDT
4,282.00
BTC/USDT
118,431.00
BIST 100
10,974.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya’da STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Dünya

Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev yapıyor

Orman yangınlarıyla iki haftadır mücadele eden Portekiz'de, 4 noktada devam eden büyük yangınları söndürmek için 1700'den fazla itfaiyecinin çalıştığı, aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev yapıyor

Madrid

Ülkede 3 Ağustos'tan bu yana tüm izinleri iptal edilen itfaiye ekipleri, günlerdir ara vermeden yangınları söndürmek için çalışıyor.

Resmi makamlarca "endişe verici boyutta" olduğu açıklanan 4 noktada (Vila Real, Trancoso, Covilha ve Tabuaço) büyük orman yangınları devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma kurumu yetkililerinden yapılan açıklamalarda, 700'ü Trancoso'da olmak üzere sadece 4 büyük yangın için 1700'den fazla itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.

Portekiz devlet televizyonu RTP, yangın söndürme çalışmaları sırasında aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hükümet, mevcut durumda hizmet dışı olan bazı hava araçları nedeniyle söndürme çalışmalarına takviye için Fas'tan iki "Canadair" uçağının geldiğini ifade etti.

Ormanlar ve Doğal Parkları Koruma Enstitüsünün (ICNF) verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar 60 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Yetkililer, alevlerin ilerledikçe yoğun sıcaklık, kuvvetli rüzgarlar ve kurak hava koşullarının da beraberinde geldiğini, 44 dereceleri bulan aşırı sıcak havanın devam etmesi nedeniyle ikinci en ciddi uyarı olan "turuncu" alarmın nerdeyse ülkenin genelinde devam ettiğini kaydetti.

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Ağustos'ta ilan edilen ve daha sonra uzatılan alarm durumu 13 Ağustos'ta sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Balkan Üniversitesi, AB uyum süreci hazırlıklarını sürdürüyor
Sakarya Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu hizmete açıldı
Milli Savunma Bakanı Güler: Ülkemizin güvenliği daha da güçlenirken milletimizin ebedi kardeşliği de pekişmiş olacaktır
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev yapıyor

Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev yapıyor

Alarm durumundaki Portekiz'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldü

Portekiz ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Portekiz ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet