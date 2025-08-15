Dolar
40.87
Euro
47.86
Altın
3,337.29
ETH/USDT
4,401.30
BTC/USDT
117,226.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Orman yangınlarıyla mücadele eden Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

Orman yangınlarıyla günlerdir mücadele eden Portekiz'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, İspanya'da 4 askerin yaralandığı açıklandı.

Şenhan Bolelli  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Orman yangınlarıyla mücadele eden Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

Madrid

Orman yangınlarına karşı 3 Ağustos'ta hükümet tarafından ilan edilen alarm durumunu 17 Ağustos'a kadar uzatan Portekiz'de söndürme çalışmalarına katılan bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Sivil Koruma kurumundan verilen bilgilerde, ülkenin kuzeyindeki Vila Franca do Deao ilçesinde söndürme çalışmaları sırasında vücudunun büyük bir kısmı yanan bir kişinin öldüğü ve yangınların başladığı yaz döneminden bu yana ilk ölüm olduğu kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mevcut durumda 50 noktada kırsal ve ormanlık alanda yangınların devam ettiği Portekiz'de, söndürme çalışmalarına yaklaşık 4 bin 600 kişinin katıldığı, karadan 1400 araç ve havadan 34 helikopter ve uçağın destek verdiği belirtildi.

Hükümet yetkilileri, söndürme çalışmalarına destek için hafta başında Fas'tan gönderilen iki uçağın hafta sonuna kadar kalacağını ve İsveç'in de iki uçak gönderdiğini duyurdu.

İspanya

Diğer yandan, İspanya'nın kuzeyindeki Leon kentinin Yeres ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan askerlerden 4'ünün yaralandığı açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "tüm desteğinin ve dayanışmasının yangında yaralanan askerlerin ve ailelerin yanında olduğunu, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarına temenni ettiğini" belirterek, gösterdikleri çaba ve özveriden dolayı teşekkür etti.

Yangınlar halen kuzeyde Galiçya bölgesinde Ourense, Kastilya ve Leon bölgesinde Zamora ile Leon kentlerinde ve güneydeki Extremadura bölgesinde devam ediyor.

Bu bölgelerde 12 anayol trafiğe kapatılırken, Madrid-Galiçya arasındaki tren seferlerinin de durdurulmasına devam ediliyor.

İspanya'daki yangınlardan dolayı bu hafta içinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca 3'ü ağır yaklaşık 20 kişinin yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralandığı İspanya'da, 80 bin hektardan fazlası son 10 günde Zamora, Leon ve Ourense kentlerinde olmak üzere 120 bin hektara yakın ormanlık alan ve çok sayıda ev yandı.

Uzmanlar, halen 5 binden fazla kişinin evlerine giremediği Galiçya ile Kastilya ve Leon özerk bölgelerindeki orman yangınlarının İspanya tarihinde şimdiye kadar görülmüş en büyük yangınlardan olduğunu vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 32 köy evi depremzedelere teslim edildi
"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Ankara'da "Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi

Benzer haberler

Orman yangınlarıyla mücadele eden Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

Orman yangınlarıyla mücadele eden Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

AJet, Ankara'dan Madrid ve Barselona'ya uçuş başlatacak

Fransa, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek

İspanya'da orman yangınları sebebiyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya'da orman yangınları sebebiyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi
İspanya ve Portekiz orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu

İspanya ve Portekiz orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu
İspanya'ya tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı

İspanya'ya tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet