Dolar
13.40
Euro
15.20
Altın
1,841.65
ETH/USDT
2,799.00
BTC/USDT
38,468.00
BIST 100
1,995.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
logo
Dünya, Koronavirüs

Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 21.01.2022
Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu

Varşova

Polonya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek kayıp oldu.

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 248 kişinin yaşamını yitirdiğini, salgının başından bu yana 103 binden fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Kovid-19 salgınında Avrupa Birliğinin en yüksek ölüm oranına sahip üyesi Polonya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybı yaşandı.

Bakanlık ayrıca Polonya'da son 24 saatte 36 bin 500 vakanın tespit edildiğini, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısında rekor yaşandığını bildirdi.

Son 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vakalarının 1390'ının Omicron varyantı taşıdığı, salgının 5. dalgası için hastanelerde yaklaşık 31 bin yatağın hazır bulundurulduğu belirtildi.

Polonya'da gelecek hafta günlük vaka sayısının 50 bine çıkabileceği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu
Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü
Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü
Avusturya, Avrupa'da kapsamlı Kovid-19 aşı zorunluluğu uygulayacak ilk ülke oldu

Benzer haberler

Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu

Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü

Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü
Fenerbahçe'de 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı