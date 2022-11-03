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Dünya

Polonya, Rus Büyükelçiliğinin kullandığı tesisin sözleşmesini feshederek geri aldı

Polonya, başkent Varşova'da bulunan ve 1980'lerden bu yana Rusya Büyükelçiliğince kullanılan dinlenme tesisinin kiralama sözleşmesini feshederek geri aldı.

Murat Temizer   | 03.11.2022
Polonya, Rus Büyükelçiliğinin kullandığı tesisin sözleşmesini feshederek geri aldı

Varşova

Polonya İklim ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, tesisin, Varşova'nın kuzeyindeki Zegrze ormanlığında Narev Nehri'nin yanında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının ardından anlaşma feshedildi." ifadesine yer verildi.

Polonyalı yetkililer, Eski Sovyetler Birliği döneminden bu yana Rusya Büyükelçiliğince kullanılan dinlenme tesisinin, kiralama sözleşmesinin ödemelerin gecikmiş olması nedeniyle feshedildiğini bildirdi.

Rusya Büyükelçiliğince kullanılan alan, eğlence ve tatil tesisi olarak da nitelendiriliyor.

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