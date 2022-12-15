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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Polonya Başbakanı'ndan AB'deki ortaklarına Rusya'ya karşı 'köşelere saklanmamaları' çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) ortaklarını daha cesur olmaya ve "köşelere saklanmak" yerine sahip olunan ekonomik gücü Rusya'ya karşı kullanmaya çağırdı.

Murat Temizer   | 15.12.2022
Polonya Başbakanı'ndan AB'deki ortaklarına Rusya'ya karşı 'köşelere saklanmamaları' çağrısı

Varşova

Morawiecki, karşılıklı ilişkilerin 45'inci yılı dolayısıyla Brüksel'de düzenlenen AB-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının kınandığını belirten Morawiecki, "Bu saldırganlığın gerçekte neyle ilgili olduğunu açıklamak, ittifaklar kurmanın önemli bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Morawiecki, doğal gaz ve enerji fiyatlarının mümkün olduğunca düşürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bunca zamandır AB düzeyinde ortak bir zemin yoktu. Bu nedenle, AB ortaklarımızı daha cesur olmaya, köşelere saklanmak yerine AB'nin sahip olduğu ekonomik gücü basitçe kullanmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dün gerçekleşen AB-ASEAN Liderler Zirvesi kapsamında, AB-Tayland Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması ile AB-Malezya Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmalar, çevre, enerji, iklim değişikliği, ulaşım, bilim, teknoloji ve ticaret gibi çeşitli konularda siyasi diyaloğu geliştirmeyi hedefliyor.

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