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Dünya

Polonya Başbakanı Tusk, Avrupa'nın güvenliğini görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'nın Avrupa'nın güvenliğine katılımını görüşmek için gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Melike Pala  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Polonya Başbakanı Tusk, Avrupa'nın güvenliğini görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Polonya basında çıkan haberlere göre Tusk, Parlamentonun alt kanadı Sejm'de milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya hitap etti.

Avrupa'nın ve ülkesinin güvenliğine ilişkin endişelerini paylaşan Tusk, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Ülkesinin güvenliğini artırmak için "standart dışı formatlar aramaya başladıklarını" söyleyen Tusk, Türkiye'ye yapacağı ziyarette bu konunun masaya yatırılacağını belirtti.

"Her şey Türkiye'nin buna hazır olduğunu gösteriyor." diyen Tusk, görüşmelerde Ankara'nın, Avrupa'nın bölgesel güvenlik çabalarına katılım yollarının nasıl artırılabileceği konusunun ele alınacağını bildirdi.

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