Dolar
18.77
Euro
19.93
Altın
1,863.79
ETH/USDT
1,260.50
BTC/USDT
16,833.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda stantları gezdi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Podolyak: Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ilan ettiği 36 saatlik ateşkese uymamakla suçladı.

Davit Kachkachishvili   | 06.01.2023
Podolyak: Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur

Kiev

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması yönünde verdiği talimata uymadığını belirtti.

Ukrayna'nın Herson şehrine bugün Rus güçlerince saldırı düzenlendiğini aktaran Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"6 Ocak. Ukrayna'nın her yerinde hava alarmı çalıyor. Çocuklar yine soğuk sığınaklarda. Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur: Sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek. Hiçbir zaman, Rusya Federasyonu'nun hiçbir sözünü ciddiye almayın. (Rusya'nın sözü) Her zaman ilkel ve alaycı bir aldatmacadır."

Rusya: Ukrayna, ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Rus ordusunun, bugün, saat 12.00 itibarıyla Ukrayna’da ateşkes uygulamaya başladığını belirterek, "Rus birliklerinin ateşkes uygulamasına rağmen Kiev yönetimi, yerleşim yerleri ve Rus askerlerine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü." demişti.

Konaşenkov, Rus birliklerinin, topçu atışlarının gerçekleştirildiği Ukrayna'ya ait mevzilere ateşle karşılık verdiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın ateşkes kararını, Ukrayna ordusunun Donbas'taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun: Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı

Benzer haberler

Podolyak: Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur

Podolyak: Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur

Belarus, Rusya ile ortak bölgesel askeri birliklerin savunmaya hazır olduğunu bildirdi

Rusya: Ukrayna, ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

Çin ve Hindistan, Rusya'nın Arktik bölgesinden çıkardığı petrole de talip oluyor

Çin ve Hindistan, Rusya'nın Arktik bölgesinden çıkardığı petrole de talip oluyor
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere, "Savaşın yüzü" fotoğrafını oyladı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere, "Savaşın yüzü" fotoğrafını oyladı
ABD, Rusya’nın tek taraflı ateşkes ilanına temkinli yaklaşıyor

ABD, Rusya’nın tek taraflı ateşkes ilanına temkinli yaklaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet