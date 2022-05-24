Dolar
16.14
Euro
17.33
Altın
1,867.01
ETH/USDT
1,960.00
BTC/USDT
29,364.00
BIST 100
2,375.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentindeki bir televizyon kanalına roketlerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Ekip   | 24.05.2022
PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi

Duhok

Duhok merkezli "Hani Basın ve İletişim Merkezi", konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Duhok Radyo ve Televizyon Medya Grubuna ait bir binaya PKK tarafından roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırı sonrası Duhok'a bağlı Zaho ilçesinin Beheri Dağı'ndaki televizyon binasında maddi hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu terörist saldırıyı kınıyoruz. PKK, Kürdistan bölgesini terk etmelidir. PKK bilmelidir ki, medya merkezleri medeniyetin bir göstergesidir. Bu saldırılar ve tehditler kimse üzerinde baskı oluşturmayacaktır."

Duhok Radyo ve Televizyon Medya Grubu, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığı ile biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi

Benzer haberler

PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi

PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı

İsveç merkezli Süryani televizyonu editörü Ego, PKK'ya verilen destekten rahatsızlığı anlattı

NATO "üzerinde güneş batmayan bir ittifaka" mı dönüşüyor?

NATO "üzerinde güneş batmayan bir ittifaka" mı dönüşüyor?
BM Irak Özel Temsilcisinden 'Irak sokakları karışmak üzere' uyarısı

BM Irak Özel Temsilcisinden 'Irak sokakları karışmak üzere' uyarısı
Diyanet İşleri Başkanlığı Irak'ta dini eğitim ve insani yardım faaliyetleri başlatacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Irak'ta dini eğitim ve insani yardım faaliyetleri başlatacak