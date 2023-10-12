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Dünya

Piyasalarda gözler ABD'nin tüketici enflasyonu verilerine çevrildi

Yatırımcılar, geçen hafta açıklanan istihdam raporu ve dün beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu sonrasında bugün açıklanacak TÜFE verilerinde Fed'in gelecek süreçteki para politikasına ilişkin ipuçları arayacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Piyasalarda gözler ABD'nin tüketici enflasyonu verilerine çevrildi

New York

ABD'de eylülde beklentilerin üzerinde gelen ve nisan ayından bu zamana kadarki en yüksek yıllık artış seviyesine ulaşan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve geçen hafta beklentileri aşan tarım dışı istihdam verileri piyasalarda soru işaretlerini artırırken, gözler bugün açıklanacak tüketici enflasyonu verilerine çevrildi.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerde özel sektör istihdam artışında yavaşlama olmasına rağmen işsizlik maaşı başvurularının yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi ve cuma günü açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşması, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif para politikasına karşın ülkede iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi.

İş gücü piyasasına ilişkin veriler, Fed'in faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, enflasyondaki seyirde dünkü verilerin ardından belirsizlik ihtimali ortaya çıktı.

Enflasyonun sürdürülebilir biçimde düşmesine giden yolu zorlaştıran enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ederken, dün açıklanan verilere göre ABD'de ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede enflasyonda kaydedilen ilerlemeye karşın hala Fed'in uzun vadeli hedeflerine ulaşılamaması, "daha uzun süre, daha yüksek faiz oranı" endişelerini beslerken, geçen hafta 2008 finansal krizinden bu zamana kadarki en yüksek seviyelerini gören hazine tahvili faizleri sonrasında Fed yetkililerinin "güvercin" tondaki açıklamalara dönmesi dikkati çekti.

Hafta sonu İsrail ile Filistin arasında başlayan çatışmalar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, artan petrol fiyatları da küresel bazda enflasyon endişelerini tırmandırdı.

Piyasalar yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olmasını bekliyor

Son gelişmeler ve açıklanan veriler sonrasında piyasalarda gözler, Fed'in gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına dair belirsizliği azaltması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

Fed'in New York şubesinin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylülde 0,1 puan artışla yüzde 3,7'ye çıktı.

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artmıştı.

Piyasa, bugün açıklanacak eylül ayı tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 artış yönünde olmasını bekliyor.

"Petrol fiyatları enflasyondaki ilerlemeye tehdit"

Analistler, eylül ayında petrol fiyatlarında gerçekleşen artışın enflasyonun kontrol altına alınmasında kaydedilen ilerlemeyi tehdit ettiğini, İsrail'deki çatışmanın da yüksek maliyet riskini beslediğini belirtti.

Üretici enflasyonunun büyük kısmının gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklandığına dikkati çeken analistler, beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verilerinin ABD ekonomisine yönelik enflasyon baskılarının arttığına işaret ettiğini vurguladı.

Analistler, politika belirleyicilerin son dönemde yüksek tahvil getirilerinin gelecekteki faiz artırımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğine yönelik açıklamalarını anımsatarak, Fed'in gelecekteki politika hamlelerine ilişkin ipuçları arayan yatırımcıların bugünkü TÜFE verilerini yakından takip edeceğini belirtti.

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