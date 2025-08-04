Dolar
40.68
Euro
47.06
Altın
3,357.86
ETH/USDT
3,562.70
BTC/USDT
114,363.00
BIST 100
10,857.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yyıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi amaçlıyoruz

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlar sayesinde enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirtti.

Tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 2,6 gerçekleşirken, geçen aya kıyasla yaşanan geçici artışta bu aya özgü yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin görüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyonda ise gerileme belirgin şekilde devam etmektedir. Yıllık bazda yüzde 33,52'ye inen enflasyon, geçen yıl mayıs ayından bu yana 14 aylık dönemde yaklaşık 42 puan düşmüştür. Bu görünüm, programımızın etkinliğini ve politikalarımızın ekonomide dengeyi yeniden tesis ettiğini göstermektedir. Güçlü koordinasyon, yapısal dönüşüm, kararlı uygulama ve ekonomide öngörülebilirliğin sürmesiyle, yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz. İstikrar içinde dengeli büyümeye, istihdamımızı artırmaya, katma değeri ve verimliliği yükselten yatırımlarla ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanından "Türkiye'deki güneşlenme miktarının artması orman yangınlarını çoğaltıyor" değerlendirmesi
İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
Türk Kızılay'ın Gazze'ye gıda malzemesi taşıyan 165 tırı Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı
Akademisyenler kenelerin hastalık bulaştırma yüzdelerini araştırıyor
Bakan Kurum: Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi 'Yarısı Bizden' kampanyamızla yeniledik

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi amaçlıyoruz

Bakan Şimşek: Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyon yıllık bazda yüzde 33,52'ye geriledi

Temmuzda termometreler rekor sıcaklıkları gösterdi

Temmuzda termometreler rekor sıcaklıkları gösterdi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla alıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla alıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet