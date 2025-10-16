Dolar
41.84
Euro
48.90
Altın
4,231.40
ETH/USDT
3,994.60
BTC/USDT
110,557.00
BIST 100
10,479.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
5G Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Yetkilendirme İhalesi, BTK'de yapılıyor
logo
Dünya

Pentagon'un yeni basın kurallarını reddeden gazeteciler, bakanlık binasındaki ofislerini boşaltıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) basın mensuplarına yönelik yeni kurallarını kabul etmeyen gazeteciler, bakanlık binasına giriş kartlarını iade etmeye ve ofislerini boşaltmaya başladı.

Emirhan Demir  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Pentagon'un yeni basın kurallarını reddeden gazeteciler, bakanlık binasındaki ofislerini boşaltıyor

Washington

Pentagon'un, basın mensuplarının bakanlık binasında erişebilecekleri yerlere yeni düzenleme uygulanmasını ve bakanlık kaynaklı haberlere denetim şartı getirilmesini hedefleyen yeni kuralları, gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı.

Yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeyi, belirlenen saatten önce imzalamayan onlarca gazeteci, bakanlık binasına giriş kartlarını iade etti ve basın mensuplarına tahsis edilen ofisleri boşaltmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ekim'de Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Pentagon'un yeni kurallarını desteklediğini belirtmiş, basını "dürüst olmamakla" suçlamıştı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise imzanın, gazetecilerin yeni kurallara uymayı kabul ettiğini değil, kuralları tanıdıkları anlamına geldiğini ifade etmişti.

Birçok medya kuruluşu, yeni kuralları imzalamayı reddetmişti

Pentagon, gazetecilerin bakanlık kaynaklı haberlerine denetim şartı getirilmesini, binada ulaşabilecekleri yerlere yeni düzenlemeler uygulanmasını, basının giriş kartlarının diğer personelin kartından ayırt edilebilecek şekilde tasarlanmasını hedefleyen yeni kuralları açıklamış, basın mensuplarından bu kuralları içeren belgeyi imzalamalarını istemişti.

Aralarında The New York Times, The Associated Press, Newsmax, The Washington Post, CNN, The Guardian, NPR, HuffPost, The Atlantic, The Hill, Axios ve Reuters'ın bulunduğu basın kuruluşları ise söz konusu kuralların, Anayasa'nın 1. Değişikliği kapsamında korunan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatandaşlar en sık 182'yi aradı, en uzun 170 ile konuştu
SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede 1120 operasyonda 15,8 milyar liraya el konuldu
DMM, "İstanbul Boğazı'nda balık soykırımı yaşanıyor" iddiasını yalanladı
İstanbul'da "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 7 gözaltı kararı

Benzer haberler

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hem Türkiye hem AB için "kazan-kazan" olacak

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hem Türkiye hem AB için "kazan-kazan" olacak

Pentagon'un yeni basın kurallarını reddeden gazeteciler, bakanlık binasındaki ofislerini boşaltıyor

ABD yönetimi, Japonya'nın Rusya'dan enerji alımına son vermesini istiyor

ABD, Gazze'deki esirlerin cenazelerinin tespit edilmesi sürecinde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı

ABD, Gazze'deki esirlerin cenazelerinin tespit edilmesi sürecinde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, enkaz altındaki esirlerin cesetlerini aradığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, enkaz altındaki esirlerin cesetlerini aradığını söyledi
Trump, CIA'ye, Venezuela topraklarında operasyon düzenleme yetkisi verdiğini doğruladı

Trump, CIA'ye, Venezuela topraklarında operasyon düzenleme yetkisi verdiğini doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet