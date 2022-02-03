Dolar
13.56
Euro
15.53
Altın
1,805.48
ETH/USDT
2,603.10
BTC/USDT
36,546.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon: Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu açıkladı.

Kasım İleri   | 03.02.2022
Pentagon: Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir

Washington

Günlük basın toplantısında Kirby, daha önce Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmek üzere "yanıltma operasyonu" yapma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bilgisini paylaştıklarını hatırlattı.

Kirby, "Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya’nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz. Rusya’nın cesetlerin, ağlama rolü yapan insanların, yıkık binaların görsellerinin de olduğu, Ukrayna askerlerinin elinde Batı menşeli ekipmanların olduğu ve hatta Batı'nın sağladığı silahların da olduğu son derece şiddet içerikli bir video hazırlayabileceğine inanıyoruz." dedi.

Konuya ilişkin Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer ise Rusların iddia edilen videoda Türkiye’nin Ukrayna’ya sağladığı TB-2 insansız hava araçlarının yer alabileceğini ileri sürdü.

ABD istihbaratı ve yönetimi daha önce Rusya’nın Ukrayna’da işgale zemin hazırlamak için yanıltma operasyonu düzenlemek üzere Doğu Ukrayna’ya özel birlikler yerleştirdiğini iddia etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor

Benzer haberler

Pentagon: Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir

Pentagon: Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir

BM sözcüsü, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifini değerlendirdi

İdlibli siviller ABD'nin operasyonunda yaşadıkları paniği anlattı

ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı

ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı
ABD, DEAŞ operasyonunda imha edilen helikopterin mekanik arızası olduğunu açıkladı

ABD, DEAŞ operasyonunda imha edilen helikopterin mekanik arızası olduğunu açıkladı
Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı

Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı