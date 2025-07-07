Rusya'da bu sabah görevden alınan Ulaştırma Bakanı Starovoyt'un intihar ettiği düşünülüyor
Rusya’da bu sabah görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt aracında ölü bulunurken, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Moskova
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Starovoyt’un Moskova’daki kendine ait otomobilde cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.
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İlk belirlemelere göre, vücudunda kurşun izlerine rastlanan Starovoyt’un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.
Starovoyt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bu sabah görevden alınmıştı.
Rus basınında, bir dönem Kursk valisi olan Starovoyt’un aleyhine yolsuzluk davası sürecinin başladığı haberleri yer aldı.