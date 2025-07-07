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Dünya

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'den Filistin'e destek açıklaması: Barış en büyük dileğim

ABD'li ünlü şarkıcı Lana Del Rey, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için her gün dua ettiğini ve barışın en büyük dileği olduğunu belirtti.

Dilara Karataş  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'den Filistin'e destek açıklaması: Barış en büyük dileğim

Ankara

Instagram'da paylaştığı gönderinin altına yorum yapan Lana Del Rey, Filistin'e destek açıklamasıyla dikkat çekti.

Del Rey, saldırıları yakından takip ettiğini belirterek "Filistin için her gün dua ediyorum ve barış en büyük dileğim." dedi.

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"Barış anlaşmasına yaklaşıldığında çok umutlanmıştım." diyen sanatçı, masum sivillerin saldırılarda hayatını kaybetmesinin "seyretmesi zor" bir durum olduğunu vurguladı.

Ateşkes umudunu koruduğunu söyleyen Del Rey, "Bu uzun süredir devam eden bir çatışma ve çözüm bulunamaması inanılmaz derecede üzücü." ifadelerini kullandı.



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