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Dünya

ABD, Heyet Tahrir Şam'ı "terör örgütü" listesinden çıkardığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından, terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) listeden çıkarıldığını duyurdu.

Şerife Çetin  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
ABD, Heyet Tahrir Şam'ı "terör örgütü" listesinden çıkardığını duyurdu

New York

ABD Dışişleri Bakanlığının ilgili kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasını taşıyan kararda, "El Nusra Cephesi olarak da bilinen HTŞ'nin, 'Yabancı Terör Örgütü (FTO)' listesinden çıkarıldığı" bildirildi.

Kararın, ABD Adalet Bakanı ve Hazine Bakanı ile istişare edilerek alındığı, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 219. maddesi uyarınca HTŞ'nin "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanınmasına ilişkin önceki kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Suriye'ye yaptırımlar kalkmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanılmıştı.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmişti.


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