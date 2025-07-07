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Dünya

Rusya: BRICS’teki işbirliği üçüncü ülkelere yönelik olmamıştır ve olmayacaktır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS ülkelerinin işbirliği konusunda ortak dünya görüşüne sahip olduklarını belirterek, "BRICS’teki bu işbirliği hiçbir zaman üçüncü ülkelere yönelik olmamıştır ve olmayacaktır." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Rusya: BRICS’teki işbirliği üçüncü ülkelere yönelik olmamıştır ve olmayacaktır

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkelerine yüzde 10'luk gümrük tarifesi getirme tehdidine ilişkin konuşan Peskov, söz konusu açıklamayı gördüklerini ve BRICS’in benzersiz bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

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BRICS üyelerinin, ortak yaklaşımları paylaşan bir birlik olduğuna işaret eden Peskov, "BRICS, üye ülkelerin kendi çıkarlarına göre nasıl işbirliği yapılacağına dair ortak bir dünya görüşüne sahip olmasıyla benzersizdir. BRICS’teki bu işbirliği hiçbir zaman üçüncü ülkelere yönelik olmamıştır ve olmayacaktır." diye konuştu.

Rusya ile Azerbaycan arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, "İki ülke, ortak bir tarihin yanı sıra ortak bir bugünü ve geleceği paylaştığı için Rusya ve Azerbaycan yakın ortak ve müttefiklerdir ve böyle kalmalıdırlar." dedi.

Peskov, sorunların yapıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan’da tutuklanan Rus vatandaşlarına ilişkin Azerbaycanlı yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

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