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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin yüzde 20’sini kaydırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya’nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20’sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 30.03.2022
Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin yüzde 20’sini kaydırdı

Washington DC

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Rusya’nın Kiev’in çevresine konuşlandırdığı kuvvetlerinden bazılarının Belarus’a doğru çekildiğini söyledi.

Kirby, "Son 24 saat içinde Rusya’nın Kiev çevresine konuşlandırdığı askerlerinin ve taktik taburlarının küçük bir kısmını kaydırmaya başladığını gördük. Yaklaşık yüzde 20’sini." dedi.

Çekilen güçlerin geldikleri üslere dönmediklerini belirten Kirby, "Ruslar gerilimi düşürme konusunda samimi ise bunu iddia ediyorlar, o çekilen askerleri kendi garnizonlarına gönderirlerdi. Ama bunu yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, bahsi geçen yüzde 20’lik askerin Gostomel civarından çekildiğini belirtirken, bazı Rus güçlerinin Çernobil civarından da çekilmeye başladığını gördüklerini kaydetti.

Rus ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i askeri operasyonlar konusunda yanlış yönlendirdiği iddiasına da yanıt veren Kirby, bu iddialarla he fikir olduklarını ancak bu konuda istihbarat detaylarına girmeyeceğini söyledi.


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