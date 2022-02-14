Dolar
13.60
Euro
15.38
Altın
1,871.77
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
42,242.00
BIST 100
2,001.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon, Putin’in Ukrayna’ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

Kasım İleri   | 14.02.2022
Pentagon, Putin’in Ukrayna’ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya’nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus’taki askeri varlığını artırdığını söyledi.

Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti.

Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin’e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine “Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz.” diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi.

Kirby, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz.” dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede
Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 920 bine yaklaştı
Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı

Benzer haberler

Fransa'ya göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tüm unsurlar oluştu

Fransa'ya göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tüm unsurlar oluştu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Rusya'ya hem uyarı hem diplomasi çağrısı

BM'den Ukrayna-Rusya krizinde 'kışkırtıcı söylemlerden' kaçınılması çağrısı

Pentagon, Putin’in Ukrayna’ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor

Pentagon, Putin’in Ukrayna’ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor
Johnson ve Biden Ukrayna'yı görüştü

Johnson ve Biden Ukrayna'yı görüştü
ABD, Kiev'deki elçilik operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor

ABD, Kiev'deki elçilik operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor