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Dünya

Pentagon, İran'ın ABD helikopterlerine Hürmüz Boğazı'nda engelleme yaptığı haberlerini yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait helikopter gemisine hücum botlarıyla "karşı koyma girişimi"ne ilişkin yayınladığı görüntüleri yalanladı.

Dildar Baykan Atalay  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Pentagon, İran'ın ABD helikopterlerine Hürmüz Boğazı'nda engelleme yaptığı haberlerini yalanladı

Ankara

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın yayınladığı söz konusu görüntülerin sorulması üzerine Singh, "Evet bu görüntüleri ve haberleri gördüm. Bunlar doğru değil." ifadesini kullandı.

Singh, ABD'nin helikopterlerinin inmeye zorlandığına ilişkin iddiaları da reddederek, "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Bunlar propaganda mı bilmiyorum ancak bunların doğru ve gerçek olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Gazetecinin, "Yani ortada bir engelleme yok?" sorusunu yöneltmesi üzerine Singh, "Hayır, hayır." yanıtını verdi.

Başka bir gazeteci ise ABD'nin son haftalarda Irak ve Suriye'ye askeri sevkiyat yaptığına ilişkin haberlere işaret ederek, "Burada bir politika değişikliği mi var?" sorusunu yöneltti.

Singh, "ABD güçlerinin herhangi bir duruş değiştirmesi söz konusu değil. Bugün size bu konuda verecek bir güncellemem yok." diye konuştu.

Görüntülerde ne vardı?

İran devlet televizyonuna ait internet sitesi İribnews, 20 Ağustos'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tengsiri'nin İran Devrim Muhafızları Komutanları 24'üncü Yüksek Meclisi toplantısı sonrası, 17 Ağustos'ta ABD helikopter gemisine yönelik gerçekleştirilen girişime ilişkin bilgi verdiğini açıklamıştı.

Tengsiri, "Hürmüz Boğazı'nda ABD helikopter gemisinden helikopterlerin havalanmasıyla birlikte, Zülfikar Tugayı gemiyi uyarıyor ve Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hücum botları harekete geçiyor. Bunun üzerine onlar (ABD askerleri) helikopterleri gemiye indirmek zorunda kalıyor." demişti.

Görüntüde, İran hücum botlarının ABD ordusuna ait bir helikopter gemisine yaklaştığı anlar yer alıyor.

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