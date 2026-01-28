Dolar
43.41
Euro
52.00
Altın
5,249.02
ETH/USDT
3,017.70
BTC/USDT
89,372.00
BIST 100
13,387.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paşinyan, Azerbaycan'la sağladıkları barışın "en güvenilir güvenlik garantisi" olduğunu söyledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Savaşa hazırlanmıyoruz çünkü savaş olmayacak." diyerek Azerbaycan ile tesis ettikleri barıştan daha güvenilir bir güvenlik garantisi bulunmadığını belirtti.

Ruslan Rehimov  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Paşinyan, Azerbaycan'la sağladıkları barışın "en güvenilir güvenlik garantisi" olduğunu söyledi

Ankara

Paşinyan, Ermenistan ordusunun kuruluşunun 34. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Ermenistan ordusunun zor süreçlerden geçtiğini, çeşitli sınamalar ve güçlüklerle karşılaştığını aktaran Paşinyan, bugün her gün değişen ve savunma kapasitesi artan bir orduya sahip olduklarını vurguladı.

Son yıllarda orduya büyük yatırımlar yaptıklarının ve reformları hayata geçirdiklerinin altını çizen Paşinyan, ordunun daha önce hiç sahip olmadığı nitelik ve parametrelere sahip çok büyük miktarda modern silah ve askeri teçhizat satın aldıklarını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paşinyan, 2022’den önce silah ve teçhizat satma potansiyeline sahip (Batılı) uluslararası ortaklarının iki temel gerekçeyle Ermenistan’a silah satmayı nazikçe reddettiğini kaydederek "Bu silahların Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınmış toprakları dışında konuşlandırılmayacağından emin değillerdi. Bu silahların gizli parametrelerinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) erişilebilir hale gelmeyeceğinden emin değillerdi." değerlendirmesini yaptı.

KGAÖ üyesi ülkelerin ise Ermenistan'ın güvenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmediğini savunan Paşinyan, şunları kaydetti:

"KGAÖ üyesi ülkeler ise Ermenistan'ın güvenlik ve toprak bütünlüğünün garantisine yönelik üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeyi reddediyordu. Ayrıca bedeli Ermenistan tarafından önceden ödenmiş olan yüz milyonlarca dolarlık silah ve teçhizatın tedarikini de reddediyorlardı. Bu, Ermenistan için varoluşsal bir tehditti ve devletliğimizi ortadan kaldırmaya, egemenliğimizi sıfırlamaya yönelik bir karar alındığı açıktı."

Bu "ölümcül tehlike"nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması ve Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğini dondurmasıyla aşıldığını belirten Paşinyan, "Bu stratejiyi tutarlı şekilde sürdüreceğiz. Ermenistan ordusunun uluslararası alanda tanınmış 29 bin 743 kilometrekarelik topraklarının savunması dışında başka bir görevi yoktur ve olmayacaktır. Uluslararası anlaşmalar temelinde barışı koruma misyonlarına katılım, bunun istisnasıdır." dedi.

Nikol Paşinyan, toprak ihtilaflarının Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonlarının ortak çalışmalarıyla çözüleceğini vurgulayarak, "Savaşa hazırlanmıyoruz çünkü savaş olmayacak. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış tesis edilmiştir ve barıştan daha güvenilir bir güvenlik garantisi yoktur. Bu en güvenilir güvenlik garantisini güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sinop'ta yapılacak konutların kurası çekildi
İBB'ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin çocuğun ailesinin avukatından açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a saldırmak, savaşı yeniden başlatmak yanlıştır
Diyarbakır ve Manisa'daki "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı
Kağıthane'de 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Paşinyan, Azerbaycan'la sağladıkları barışın "en güvenilir güvenlik garantisi" olduğunu söyledi

Paşinyan, Azerbaycan'la sağladıkları barışın "en güvenilir güvenlik garantisi" olduğunu söyledi

Enerji krizi sonrası Avrupa'nın güvenilir adresi: Azerbaycan

Ziraat Bank Azerbaycan 2025'i büyümeyle tamamladı

TADİV, Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki katliamları anmak için program düzenledi

TADİV, Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki katliamları anmak için program düzenledi
Azerbaycan, ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti

Azerbaycan, ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti
İletişim Başkanı Duran "Kara Ocak" şehitlerini andı

İletişim Başkanı Duran "Kara Ocak" şehitlerini andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet