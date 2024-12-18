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Dünya

Pasifik ülkesi Vanuatu'daki 7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 14'e yükseldi

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da dün meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Pasifik ülkesi Vanuatu'daki 7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 14'e yükseldi

Ankara

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlk yardım, barınma ve su gibi ihtiyaçlar olduğunu vurgulayan Greenwood, depremde ölü sayısının 14'e yükseldiğini, 200 kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

Öte yandan, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Vanuatu'daki deprem nedeniyle endişe duyduğunu ve ülkede Kızılhaç ofisi, uçak pistleri gibi bazı önemli altyapıların zarar gördüğünü belirtti.

Chapagain, Kızılhaç ekiplerinin yardım çalışmalarına hazır olduğunu dile getirdi.

Vanuatu'da dün, başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında, yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmişti.

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırılmıştı.

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