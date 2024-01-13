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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Paris'te soğuk havaya rağmen Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, soğuk havaya rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Esra Taşkın  | 13.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Paris'te soğuk havaya rağmen Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri yapıldı Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Paris'te Filistin'i destekleyenler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Soğuk havaya rağmen saatlerce yürüyen Filistin destekçileri, "Hepimiz Filistinliyiz", "İsrail katil" ve "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

Göstericiler, "Çocuklar uyurken sessiz kalın, ölürken değil”, "Soykırımı durdurun", "Teşekkür ederiz Güney Afrika" yazılı pankartların yanı sıra Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşıdı.

Yürüyüşte iki kişi, uluslararası fast food zincirinin şubesinin camına Filistin yanlısı çıkartmalar yapıştırdıktan sonra polis tarafından durdurularak gösteri alanından götürüldü.

Bu duruma tepki gösteren göstericiler, polisten iki kişiyi serbest bırakmasını istedi.

Gösteriye katılan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın Filistin halkı için umut teşkil ettiğini söyledi.

Portes, Güney Afrika'nın şikayetinde "Gazze'de bir soykırımın yaşandığını gösteren kesin olaylara yer verdiğini" belirterek, UAD'nin İsrail'i cezalandırmasını istediğini dile getirdi.

Güney Afrika'nın Filistin halkının sesini yansıttığını söyleyen Portes, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, aynı zamanda son derece güçlü bir sinyal ve dünya halkına seferber olmaya ve pes etmemeye devam çağrısı çünkü Filistin halkının gözlerimizin önünde katledilmesini kabul edemeyiz. Bugün sorulması gereken soru, gelecek haftalarda Gazze topraklarında bir Filistinli kalıp kalmayacağı."

Fransız milletvekili, Gazze'de görevli yaklaşık 4 bin Fransız asıllı İsrailli asker hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına ilettiği şikayete ilişkin herhangi bir dönüş alamadığını söyledi.

Portes, bu askerlerin savaş suçları işleyip işlemedikleri veya bu suçlara ortak olup olmadıklarının öğrenilmesi için soruşturma açılmasını istediğini belirterek, bu suçları işlediklerinin tespiti halinde Fransız adaletince yargılanmaları gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika'ya UAD'de İsrail aleyhinde açtığı davadan ötürü teşekkür ettiği pankart taşıyan, soy ismini vermeyen Karim isimli gösterici, uluslararası toplum sessiz kalırken Gazze'de soykırım yaşandığını belirtti.

Karim, Güney Afrika'nın UAD'de açtığı davanın övgüye layık bir girişim olduğunun altını çizerek, daha önce tarihte yaşanan soykırımların aksine Gazze'de olup bitenlerin kayıt altına alındığını vurguladı.

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