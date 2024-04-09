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Dünya

Paris'te Olimpiyatlarda yurtlarından çıkarılacak öğrencilerin barınma sorunu sürüyor

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları nedeniyle yurt odalarından çıkmak zorunda bırakılan öğrencilerin barınma sorununa hala çözüm bulunamadı.

Esra Taşkın  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Paris'te Olimpiyatlarda yurtlarından çıkarılacak öğrencilerin barınma sorunu sürüyor Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlar dolayısıyla öğrenciler, yaklaşık 3 bin yurt odasından çıkmak zorunda kalacak.

Öğrencilerin yerine bu odalarda olimpiyatta görevli güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları gibi personel konaklayacak.

Yurt odalarından çıkarılan öğrencilere 100 avro yardım yapılacak ve Olimpiyatlar için 2 bilet verilecek.

Bu durumun, Paris ve çevresinde eğitim gören birçok öğrenci için oluşturduğu barınma sorunu çözüme kavuşmadı.

Bu soruna tepki gösteren öğrenciler, 6 Nisan'da Spor Bakanlığının önünde gösteri düzenlemişti.

Öğrenciler, Olimpiyatlar sırasında yurtlarından çıkarılmamak için 2023'te hukuki yollara başvurmuştu.

Danıştay, 29 Aralık 2023'te, 2024 yaz aylarında yurt odalarının olimpiyatlarda çalışacak personel için ayrılmasının hukuka uygun olduğuna hükmetmişti.

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