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Dünya

Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor

Fransa'da rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Alaattin Doğru  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor

Ankara

Le Figaro'nun haberine göre, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı öngören tartışmalı reform nedeniyle birçok rafineride başlayan grevler devam ediyor.

Grevler ülke genelinde 200 kadar akaryakıt noktasında sürerken bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Rafinerilerin üretim yapmaması nedeniyle Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor.

Bu oran ülke genelinde yüzde 10 olarak istatistiklere yansıdı.

Birçok rafineride de teknik problemler ve bakım çalışmalarının devam etmesi akaryakıt teminini daha da zorlaştırdı.

Diğer yandan valiliklerin, rafinerilerde asgari üretim yapılması için grevdekiler için uygulamaya koyduğu "zorla çalıştırma" prosedürü, Rouen İdare Mahkemesi tarafından askıya alındı.

Bu durumun gelecek günlerde akaryakıt sıkıntısının daha da büyümesine yol açması öngörülüyor.

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