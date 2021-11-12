Dolar
9.96
Euro
11.40
Altın
1,860.26
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Paris Ulu Cami'den, Fransız hükümetine I. Dünya Savaşı töreninden 'dışlanma' tepkisi

Paris Ulu Cami yetkilileri, Fransa için hayatını kaybeden Müslümanların da olduğu I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, diğer inanç temsilcileriyle beraber davet edilmedikleri için tepki gösterdi.

Alaattin Doğru   | 12.11.2021
Paris Ulu Cami'den, Fransız hükümetine I. Dünya Savaşı töreninden 'dışlanma' tepkisi Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Ankara

Paris Ulu Cami'den yapılan açıklamada, perşembe sabahı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen 11 Kasım 1918 tarihli Birinci Dünya savaşı ateşkesinin 103. yıl dönümü anma törenine camiden kimsenin davet edilmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Anma törenine çağrılmamanın "aşağılayıcı ve benzeri görülmemiş vefasızlık olarak kaydedileceği"ne işaret edilen açıklamada, "Unutmamalıyız ki Paris Ulu Cami, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa için ölen on binlerce Müslüman askerin kıymetli fedakarlığının tanınması için Cumhuriyetin iradesiyle 1926 yılında inşa edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Paris Ulu Cami'nin açıldığı günden bu yana, değerli çalışmalar ve çabalarla Fransa tarihine katkı sağladığı vurgulandı.

"Fransa'daki Müslümanlar için gerçek bir aşağılamadır"

Çeşitli inançların ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bir törenden "Fransa'daki Müslüman temsilcilerin" dışlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu dışlanma, ikinci sınıf vatandaş olarak muamele görmeyi reddettiğimiz Fransa'daki Müslümanlar için gerçek bir aşağılamadır." ifadesiyle tepki gösterildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, dün Macron'un ev sahipliğinde, I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 103. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirilmişti.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla I. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 103. yılı dolayısıyla Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen törene, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 678’e çıktı
Almanya Sağlık Bakanı, Kovid-19 salgınındaki durumun ciddiyeti konusunda uyardı
Kovid-19 akciğer hastalarında uzun süreli halsizliğe neden oluyor
Kovid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı
Kovid-19'dan korunmak için sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi

Benzer haberler

Fransa'da Elysee Sarayı'nda tecavüz iddiası üzerine soruşturma açıldı

Fransa'da Elysee Sarayı'nda tecavüz iddiası üzerine soruşturma açıldı

Paris Ulu Cami'den, Fransız hükümetine I. Dünya Savaşı töreninden 'dışlanma' tepkisi

Fransız siyasetçi Belarus'tan Avrupa'ya geçmek isteyenlerin 'donarak ölmelerinde' sakınca görmedi

Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı

Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı
Macron, Cezayir'e yönelik açıklamalarının neden olduğu 'polemiklerden' üzüntü duyuyor

Macron, Cezayir'e yönelik açıklamalarının neden olduğu 'polemiklerden' üzüntü duyuyor

Fransa onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edecek

Fransa onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edecek