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Dünya

Paris Ulu Cami yönetimi, Fransa'da Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin arttığına dikkati çekti

Paris Ulu Cami yönetimi, son günlerde Fransa'da Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret söylemlerinin arttığına işaret etti.

Esra Taşkın  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Paris Ulu Cami yönetimi, Fransa'da Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin arttığına dikkati çekti Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da artan Müslüman karşıtı söylem ve eylemlere işaret edildi.

Açıklamada, Paris Ulu Cami'nin, bu ülkedeki Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı, ırkçı ve nefret dolu söylemlerin yayınlanmasını şiddetle kınadığı ve bu konuda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Son günlerde, siyaset alanında ve medyada Müslümanları zora sokmak ve toplumdan dışlamak amacıyla skandal açıklamalar yapıldığı aktarılan açıklamada, Paris Ulu Cami'nin bu söylemlere karşı atılabilecek tüm adımları incelediği ifade edildi.

Açıklamada, caminin, her bir Fransız'ın dinini güvenli bir şekilde yaşaması için çabalamayı kararlıkla sürdüreceği kaydedildi.

Öte yandan, bünyesinde Nanterre Camisi, bir özel Müslüman okul ve eğitim yerleşkesi barındıran İbn Badis Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, Paris banliyösünde bulunan Enstitüye ölüm tehdidi içeren mesajlar geldi. Enstitü, söz konusu mesajlarla ilgili şikayette bulundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan Enstitüye gelen tehdit mesajlarına ilişkin açıklama yaptı.

Darmanin, Müslüman ibadethanelerine gönderilen tehdit mesajlarını kınadığını ifade ederek olayla ilgili Nanterre Savcılığının soruşturma başlattığını belirtti.

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