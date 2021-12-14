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Dünya, Koronavirüs

Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi

Fransa’nın başkenti Paris’te hastaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı ertelemelerini teklif ediyor.

Alaattin Doğru   | 14.12.2021
Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi

Ankara

Paris Hastaneleri Toplum Yardımı Genel Direktörü Martin Hirsch, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde hastanelerin acil eylem planını uygulamaya koyduklarını belirtti.

Hirsch, diğer yandan hastane çalışanlarının tatil ihtiyacının farkında olduklarını ancak hemşire ve bakıcı personele 10 günlük Noel izinlerini 2 bin avro karşılığında ertelemelerini teklif ettiklerini söyleyerek tatil izinlerini zamanında kullanmak isteyen personel için gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydetti.

Risk grubundaki çocuklara yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılacak

Diğer yandan Fransa'da 5-11 yaş grubundaki çocuklardan risk grubunda olanlara Kovid-19 aşısı yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Hükümet, Sağlık Yüksek Kurulunun onayının ardından hastalığı ağır geçirme riski taşıyan 5-11 yaşlarında yaklaşık 360 bin çocuk için aşı merkezlerinde yarından itibaren randevu açtı.

Bir sonraki aşamada sağlık açısında risk taşımayan çocuklar için Kovid-19 aşısı gönüllülük esaslı yapılacak.

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