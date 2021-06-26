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Dünya

Paris Belediyesi önünde çadır kuran evsiz göçmenler tahliye edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te belediye binası önüne çadır kuran ve aralarında refakatsiz çocukların da bulunduğu 560 evsiz göçmen tahliye edilerek spor salonlarına gönderildi.

Alaattin Doğru   | 26.06.2021
Paris Belediyesi önünde çadır kuran evsiz göçmenler tahliye edildi

Paris

Paris Belediyesi, belediye binası önündeki alana dün akşam yardım derneklerinin desteğiyle “acil barınma” talebiyle kurulan 250 çadırı kaldırdı.

Belediye, çoğunluğu Afganistan ve Afrikalılardan oluşan, aralarında refakatsiz çocuk, bekar kadın ile ailelerden oluşan 560 düzensiz göçmeni otobüslerle 2 spor salonuna nakletti.

Paris Barınma ve Acil Sığınmadan Sorumlu Belediye Başkan Vekili Ion Brossat, Twitter’dan yaptığı açıklamada, belediyenin sorumluluk üstlenerek gücünü aşan şekilde söz konusu düzensiz göçmenlere barınma sağladığını belirtti.

Brossat, devlet ile boş binaların kullanılması başta olmak üzere sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışmak istediklerini, insanlar dışarda uyurken bazı binaların boş tutulmasını kimsenin kabul etmeyeceğini ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin acil barınma ihtiyaçları, Ile-de-France bölgesi valiliği sorumluluğunda bulunuyor.


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