Papa ve Güneydoğu Asya'nın en büyük camisinin başimamı Ömer'den şiddetle mücadele çağrısı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile Güneydoğu Asya'nın en büyük camisinin başimamı Nasaruddin Ömer, şiddetle mücadele ve çevreyi koruma konusunda ortak çağrı yayınladı.
Cakarta
Papa Franciscus, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur’u kapsayan Güneydoğu Asya turu kapsamında başkent Cakarta'da temaslarda bulundu.
Başkentteki ikonik İstiklal Camii'ni ziyaret eden Papa, Endonezya'da resmi olarak tanınan İslam, Budizm, Konfüçyüsçülük, Hinduizm, Katoliklik ve Protestanlık temsilcileriyle bir araya geldi.
Görüşme, görme engelli Endonezyalı genç kız Kayla Nur'un Kur'an-ı Kerim'den hoşgörüye dair ayetler okumasıyla başladı.
Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olan İstiklal Camii'nin başimamı Ömer ile Franciscus samimi görüntüler verdi.
Ömer eğilerek Papa Franciscus'un başından öperken, Papa Franciscus da Ömer'in elini kavrayarak öptü ve yanağına götürdü.
Franciscus ile Ömer, İstiklal Camii kompleksindeki çadırda düzenlenen resmi törende dinler arasında ilişkilerin güçlendirilmesine dair "İstiklal Beyannamesi" imzaladı.
Beyannamede dinin, şiddeti meşrulaştırmak için değil çatışmaları çözmek ve insan onurunu korumak için kullanılması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, dünyadaki artan iklim krizini azaltmak için çevreyi ve kaynaklarını korumak için "kararlı eylem" çağrısında bulunuldu.
Franciscus, Endonezya'yı 35 yıl sonra ziyaret eden Papa
Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'yı 35 yıl sonra ilk ziyaret eden Papa Franciscus, 1970'te Papa 6. Paulus ve 1989'da Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) ardından Endonezya'yı ziyaret eden üçüncü papa oldu.
Bugün Gelora Bung Karno Stadyumu'nda da büyük bir ayini yönetecek Papa'nın güvenliği için Endonezya ordusu ve Ulusal Polis Teşkilatından 9 bin 30 personel görevlendirildi.
Papa'nın Cakarta'dan 6 Eylül'de ayrılıp Papua Yeni Gine'ye hareket etmesi, 12 günlük Asya Pasifik bölgesi turu kapsamında Doğu Timor ve Singapur'u da ziyaret etmesi bekleniyor.
İslam, Budizm, Konfüçyüsçülük, Hinduizm, Katoliklik ve Protestanlık ülkede resmi olarak kabul ediliyor.