Dolar
39.43
Euro
45.48
Altın
3,415.49
ETH/USDT
2,514.10
BTC/USDT
104,593.00
BIST 100
9,123.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ASELSAN, Endonezya ofisini açtı, INDO Defence 2025'te 5 anlaşma imzaladı

ASELSAN'ın Güneydoğu Asya'daki büyüme hedeflerini destekleyecek olan ASELSAN Endonezya Ofisi resmi açılışı gerçekleştirildi.

Firdevs Bulut Kartal  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
ASELSAN, Endonezya ofisini açtı, INDO Defence 2025'te 5 anlaşma imzaladı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen INDODEFENCE 2025 Fuarı'nın en büyük katılımcıları arasında yer alan ASELSAN, bölgedeki varlığını Endonezya Ofisinin açılışıyla güçlendirdi.

ASELSAN, fuarda yeni iş ortaklıkları geliştirme ve ortak üretim alanında iş birlikleri konusunda önemli adımlar attı. Şirket, INDODEFENCE 2025'te Endonezya savunma ekosistemindeki etkinliğini artıracak 5 anlaşma imzaladı. Fuar sırasında iki ülkenin üst düzey yetkililerin huzurunda imzalanan anlaşmalarla Türkiye ile Endonezya arasındaki işbirliğinin stratejik önemi vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

PT PINDAD ile yapılan anlaşma silah sistemleri, güdüm ve atış kontrol teknolojilerinde işbirliğini kapsıyor. PT LEN Industri ile DEFEND ID aracılığıyla radar, gözetleme, siber güvenlik ve komuta sistemlerinde teknoloji transferi ve ortak üretim gerçekleştirilecek. CSC Group ile yapılan anlaşma ortak fırsatlara odaklanırken, Excalibur Army ile yapılan takım sözleşmesi, ASELSAN sistemlerinin Excalibur Army'nin Endonezya PATRIOT 4x4 araçlarında kullanılmasını içeriyor. PT PAL anlaşması ise modernizasyon ve yeni platform geliştirme konularını kapsıyor.

Türk savunma sanayisinin bölgedeki bağları derinleşiyor

ASELSAN, stratejik iş birliklerini desteklemek ve bölgedeki büyümesini sürdürmek için fuar sırasında ASELSAN Endonezya Ofisini resmi olarak açtı. ASELSAN Endonezya, doğrudan etkileşim, özel çözüm geliştirme ve uzun vadeli bakım için bir merkez olarak hizmet verecek. Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Türk ve Endonezyalı yetkililer katıldı.

Haluk Görgün, açılışa ilişkin, "ASELSAN'ın Endonezya Ofisinin açılışına ve bölgedeki savunma ortaklığımızı güçlendiren stratejik anlaşmaların imzalanmasına tanıklık etmekten büyük onur duyuyorum. Bu ofisin ülkelerimiz arasında teknoloji, bilgi ve dostluk köprüleri kuracağına, her iki ülke için de hayırlı bir geleceği ve savunma sanayiinde yeni başarılar getireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Akyol ise şirketin Güneydoğu Asya'daki büyüyen ayak izine dikkat çekerek, Türk savunma sanayisinin bölgedeki bağların derinleştiğini vurguladı.

Akyol, "Endonezya'daki yeni ofisimiz ile önemli bir stratejik pazara gelişmiş yetenekler ve güvenilir iş birliği getirmekten gurur duyuyoruz. Bölgede derinleşen bağlarımız sayesinde ASELSAN Endonezya, yerel ortaklarla doğrudan bir bağlantı görevi görecek ve yerinde hizmetlerle sürdürülebilir, yüksek etkili iş birliğini destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava yolu şirketleri İsrail’in İran saldırısının ardından bölgeye uçuşları iptal etti
İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonda 2,5 milyondan fazla hap ele geçirildi
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor
Türk Kızılay 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısıyla dünyada 3'üncü oldu

Benzer haberler

ASELSAN, Endonezya ofisini açtı, INDO Defence 2025'te 5 anlaşma imzaladı

ASELSAN, Endonezya ofisini açtı, INDO Defence 2025'te 5 anlaşma imzaladı

Türk zırhlısı Endonezya'da yeni göreve hazırlanıyor

Dünya basını, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracını manşetlere taşıdı

KAAN'ın Endonezya'ya satışına İspanya savunma medyası geniş yer ayırdı

KAAN'ın Endonezya'ya satışına İspanya savunma medyası geniş yer ayırdı
Türk savunma sanayisi şirketleri Endonezya'da işbirliklerini güçlendiriyor

Türk savunma sanayisi şirketleri Endonezya'da işbirliklerini güçlendiriyor
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da trafiği azaltmak için yapay zekadan yararlanılıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da trafiği azaltmak için yapay zekadan yararlanılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet