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Dünya

Papa Franciscus: Irak’ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak’ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerektiğini belirterek, "Irak’ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor." dedi.

Haydar Karaalp   | 05.03.2021
Papa Franciscus: Irak’ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor

Baghdad

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu (STK) liderleri ve diplomatlarla görüşmesinde konuşma yaptı.

“Hac için Irak’a geldim.” diyen Papa, Iraklı Müslümanlar ve Hristiyanları selamladı. Papa, Irak’ın iç savaş ve terörden etkilendiğini vurgulayarak, tüm bunların ülkeye yıkım ve ölüm getirdiğini kaydetti.

Yezidilere terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırılara da değinen Papa, bunları kınadıklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da Papa, dayanışma çağrısı yaptı.

"Daha iyi bir dünya bırakmalıyız"

Terör saldırılarında evlatlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını söyleyen Papa, "Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmalıyız. Kardeşçe yaşamak gerçek diyalog ister. Irak’taki dinlerin çeşitliliği ülkeyi yüz yıllar öncesinden özel konuma yükseltmişti. Ülkeyi yeniden kalkındırmak yetmez. Yeniden kalkındırmayı başarmak önemli. Yıllarca Irak için dualar ettik. Aşırıcılık ve hoşgörüsüzlük yeter. Irak’ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerekiyor. Irak’ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Papa Franciscus, Irak’taki Hristiyan varlığının ülkeye zengin miras bıraktığını da sözlerine ekledi.


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