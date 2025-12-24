Dolar
Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dünya genelinde Noel Yortusu sebebiyle 24 saatlik bir ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Barış Seçkin  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Vatikan

Papa, dün akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Yortusu'ndan önce bir çağrısı olup olmadığı sorulan Papa 14. Leo, "Gerçekten de beni çok üzen şeylerden biri de Rusya'nın Noel ateşkesini reddetmesidir. Tüm iyi niyetli insanlara bir kez daha şu ricada bulunuyorum: En azından İsa'nın doğumunun kutlandığı bu günde Ukrayna'da ve tüm dünyada 24 saatlik bir ateşkese saygı gösterilsin." diye konuştu.

Orta Doğu'da özellikle de Gazze'deki durumun sorulması üzerine Papa, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın son günlerde Gazze'ye ziyaret ettiğini hatırlatarak, kendisinin de bir saat kadar önce Gazze Şehrindeki Kutsal Aile Kilisesi'nin rahibi Gabriel Romanelli ile telefonda görüştüğünü anlattı.

Papa, Gazze'de ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes ve barış planına işaret ederek, "Halen çok kırılgan bir durumun ortasında bir bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Umuyoruz ki barış anlaşması ilerleme kaydedecektir." dedi.

