Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Ukrayna'nın dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik dün geceden bu yana hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydederek, şimdiye kadar 30'un üzerinde füze ve 650'den fazla insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Kiev

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, ülkesinin dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji ve sivil altyapılarını hedef aldığını, şimdiye kadar 30'dan fazla füze ve 650'nin üzerinde İHA'nın fırlatıldığını kaydetti.

Arama kurtarma ekiplerinin saldırı yapılan alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Kiev bölgesinde bir kadın Rus İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hmelnitski bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi. Jitomir bölgesinde Rus İHA'sının bir binaya isabet etmesi sonucu dört yaşında bir çocuk hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Mevcut verilere göre, 13 bölgeye hava saldırısı yapıldığı bilgisini paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı, İHA ve füzelerin önemli bir kısmının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurmak istemediğini ifade eden Zelenskiy, "Bu Rus saldırısı, Rusya'nın önceliklerinin son derece açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın ayrıca Odessa bölgesindeki bir liman altyapısı ve bölgedeki enerji altyapısını hedef aldığı kaydedildi.

Sosyal medya paylaşımlarında ise başkent Kiev'deki saldırı sırasında insanların metro istasyonlarında beklendiği görüldü.

Ukrayna'nın tüm bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'dan yapılan açıklamada, Rus saldırıları nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Düşman, enerji sistemine bir kez daha geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde acil durum kesintileri devam ediyor." ifadesi yer aldı.

