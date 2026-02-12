Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Başkente yönelik yoğun düşman saldırısı gerçekleşiyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun sabah erken saatlerden itibaren kente yönelik yoğun hava saldırısı sürdürdüğünü bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Başkente yönelik yoğun düşman saldırısı gerçekleşiyor

Kiev

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıların yerel saatle 04.32 itibarıyla başladığını belirten Kliçko, "Düşman, başkentin altyapısını balistik füzeleri ile vuruyor." ifadesini kullandı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre Kiev'de saldırılar nedeniyle 2 kişinin yaralandığını aktararak, "Başkente yönelik yoğun düşman saldırısı gerçekleşiyor." paylaşımı yaptı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıların sürdüğü kaydedildi.

