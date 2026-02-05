Dolar
43.54
Euro
51.44
Altın
4,849.39
ETH/USDT
1,992.80
BTC/USDT
68,172.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: (Rusya tarafından) Geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği bölgeleri "Rusya'ya ait topraklar" olarak tanımayacaklarını vurgulayarak "Geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız." dedi.

Davit Kachkachishvili  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Zelenskiy: (Rusya tarafından) Geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız

Kiev

Zelenskiy, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakerelerin yeni turunun bugün sona erdiğini anımsattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısının devam ettiği salonda hava saldırısı karşıtı alarm sesinin duyulduğunu ifade eden Zelenskiy, "Alarmın şimdi çalmaya başlaması, savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamadığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi'deki müzakereler sonucu bugün Rusya ile esir asker takasının yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, esir takas sürecinin devam etmesi için görüşmeleri sürdüreceklerini bildirdi.

Zelenskiy, "Bir sonraki toplantının yakında yapılacağı konusunda anlaştık." dedi.

Üçlü müzakereler sırasında ele alınan konular hassas olduğu için ayrıntıları şimdi paylaşamayacağını belirten Zelenskiy, "Her şeyi görüştük." ifadesini kullandı.

Ülkesinde işgal edilen bölgeleri "Rusya'nın toprakları" olarak tanımayacaklarını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın, belgeleri imzalayan bir devlet başkanı var, Tanrı'ya şükür. Ukrayna için önemli olan belgeleri imzalayan diğer liderler değil. Bu yüzden, geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ateşkes için hazır olduğunu ancak bunun için ABD'nin ülkesine güçlü güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini belirterek "Başından beri ateşkes için hazırlıklıydık. Rusya ateşkesi kabul etmeli." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı
Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Zelenskiy: (Rusya tarafından) Geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız

Zelenskiy: (Rusya tarafından) Geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız

Rusya-Ukrayna-ABD heyetlerinin Abu Dabi'deki müzakereleri sürüyor

Zelenskiy: Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı

Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi ve enerji tesislerine büyük saldırı düzenledik

Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi ve enerji tesislerine büyük saldırı düzenledik
AB: Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini çok yakında sunacağız

AB: Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini çok yakında sunacağız
Türkiye-Ukrayna diplomatik ilişkilerinde 34 yıl geride kaldı

Türkiye-Ukrayna diplomatik ilişkilerinde 34 yıl geride kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet