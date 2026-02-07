Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
67,927.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, ülkenin enerji altyapısının Rusya'nın yoğun hava saldırıları altında olduğunu bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor

Kiev

Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hava saldırıları düzenleyerek hedef aldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna'nın çoğu bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın elektrik şebekesi tesislerine yönelik yeni yoğun saldırı düzenliyor. Saldırılar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştay'da yargı mensuplarının davranışlarını inceleyecek "Etik Kurulu" oluşturulacak
Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Doğuda soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor

Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor

Zelenskiy: (Rusya tarafından) Geçici olarak işgal altında olsa bile bunlar bizim topraklarımız

Rusya-Ukrayna-ABD heyetlerinin Abu Dabi'deki müzakereleri sürüyor

Zelenskiy: Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı

Zelenskiy: Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı
Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi ve enerji tesislerine büyük saldırı düzenledik

Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi ve enerji tesislerine büyük saldırı düzenledik
AB: Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini çok yakında sunacağız

AB: Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini çok yakında sunacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet