Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği İHA saldırısında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Bogodukhiv şehrine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği İHA saldırısında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kiev

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Bogodukhiv şehrine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Paylaşımda, saldırı sırasında bir konut binasının yıkıldığı aktarıldı.

Saldırıda 3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen paylaşımda, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rus ordusu 129 İHA ile saldırılar düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye yönelik 129 İHA ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus ordusunun bu saldırılarda "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi saldırı İHA'ları kullandığı belirtilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 112 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kalan İHA'ların ise Ukrayna'daki 8 farklı noktaya isabet ettiği aktarıldı.


