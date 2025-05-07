Panama'da binlerce kişi, ülkelerinin ABD ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasını protesto ediyor
Panama'nın başkenti Panama City'de, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geçen ay yaptığı ziyaretin ardından imzalanan askeri işbirliği anlaşmasına karşı binlerce kişinin katıldığı, geniş çaplı protesto gerçekleştirildi.
Panama City
Hegseth'in, geçen ay Panama'ya yaptığı ziyaret esnasında ilerleyen zamanlarda Panama'ya ve bölgedeki birkaç ülkeye ABD Deniz Kuvvetleri gemisi konuşlandıracaklarını ve bölgedeki ülkelerle askeri eğitim ile ortak tatbikatlar yapacakları açıklamasının ardından ülkede düzenlenen geniş çaplı protestolar sürüyor.
Protestolara başta üniversite öğrencileri öncülük ederken göstericiler, Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'yu Panama'nın egemenliğini zedelemekle suçladı.
Göstericilerden Tony Ruiz, "Devlet başkanımızın birçok Panamalının iradesine karşı hareket ettiğini düşünüyoruz. Egemenliğimizi ve dünya nezdindeki tarafsızlığımızı tehlikeye atan bir anlaşmaya imza attı." dedi.
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Bir diğer gösterici Jam Allard ise Panama'nın tarafsız bir ülke olduğuna dikkati çekerek "Biz hiçbir ülkenin tarafında olamayız. Ülkemizin egemen olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, yaptığı açıklamada, ülkesinin bağımsızlığının tehlikede olmadığını ve olmayacağını vurgulayarak "Bu mutabakat hiçbir şekilde herhangi bir ülkenin üssünün kurulması veya daimi olarak topraklarımızda kalması anlamına gelmiyor. Sadece eğitim ve güvenlik işbirliği için geçici personel varlığına izin veriyor." diye konuştu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nisan başlarında Panama’da düzenlenen bölgesel güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, Çin’in Orta Amerika’daki artan ekonomik ve askeri varlığının Batı Yarım Küre için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtmişti.
Çin merkezli şirketlerin enerji ve telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde kritik altyapılara sahip olmaya başladığını belirten Hegseth, Çin ordusunun ise bölgede bazı istasyonları işlettiğini ifade etmişti.
Hegseth, ABD'nin bu durumu engellemek amacıyla Panama ve bölge ülkeleriyle askeri işbirliğini artırmayı hedeflediğini kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.