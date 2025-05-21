AB ülkeleri 150 milyar avroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaştı
Avrupa Birliği (AB), savunma sektörünü güçlendirme hedefiyle 150 milyar avroluk krediyi içeren Avrupa Güvenlik Eylemi "SAFE" isimli düzenleme üzerinde resmen anlaştı.
Brüksel
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçilerinin vardığı anlaşmayı "daha güçlü bir Avrupa'ya doğru önemli bir adım" olarak
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SAFE, AB Komisyonunun 19 Mart'ta teklif ettiği, 2030'a kadar askeri harcamaları ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren Beyaz Bülten (White Paper) adı verilen stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.
Buna göre, AB fonlarından yararlanabilmek için satın alınan silah sisteminin değerinin en az yüzde 65'inin AB ülkeleri ile Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil Norveç, Lihtenştayn İzlanda ve Ukrayna'dan satın alınması şart koşuluyor.
Geri kalan yüzde 35 ise bu ülkelerin dışından gelebilecek. Yüzde 65'lik kısma dahil olmak içinse özel ikili güvenlik ve savunma anlaşması imzalamak gerekecek.
AB Komisyonunun Savunma Sözcüsü Thomas Regnier, AA muhabirine konuyla ilgili daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa'da bulunan şirketlerin tedarik sürecine katılabilir. Güvenlik temelli koşulları yerine getirirlerse, Avrupalılara ait olmaları gerekmez. Türkiye gibi (AB üyesi olmayan) diğer ülkeler, bir savunma ürününün yüzde 35'ine kadarını hemen sağlayabilir. Endüstriyel katılımı yüzde 35'in üzerine çıkarmak için bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ve ardından bir ortaklık anlaşması gereklidir." ifadelerini kullanmıştı.
Büyükelçiler düzeyinde varılan anlaşma 27 Mayıs'ta AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısında onaylanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.