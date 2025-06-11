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Dünya

Fransa, AB dışındaki ziyaretçilere müze giriş ücretlerini artırmayı planlıyor

Fransa'da, gelecek yıldan itibaren Avrupa Birliği (AB) dışından gelen turistlere müze giriş ücretlerinin artırılması planlanıyor.

Şeyma Yiğit  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Fransa, AB dışındaki ziyaretçilere müze giriş ücretlerini artırmayı planlıyor

Ankara

Le Monde'un haberine göre, ülkenin önemli sanat müzelerinden olan Louvre'a giriş ücretlerinin Birlik dışından gelen ziyaretçiler için 21 avrodan 30 avroya çıkarılacağı duyuruldu.

Louvre Müzesi'nde gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek ücret artışının diğer bazı müzeler ve turistik mekanlar için de geçerli olması bekleniyor.

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Le Monde'un Fransa Kültür Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ziyaretçilere uygulanan giriş tarifelerinde ziyaretçilere AB-AB dışı ayrımının yapılacağı yerler arasında Versay Sarayı, Chambord Şatosu, Zafer Takı, Opera Garnier de yer alacak.

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