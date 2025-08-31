Dolar
Dünya

Pakistan'ın Pencap eyaletinde "tarihin en büyük sel felaketi" yaklaşık 2 milyon kişiyi etkiledi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, "eyalet tarihinin en büyük sel felaketinden" yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği ve su seviyelerinin ilk kez bu kadar yükseldiği açıklandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Pakistan'ın Pencap eyaletinde "tarihin en büyük sel felaketi" yaklaşık 2 milyon kişiyi etkiledi Fotoğraf: Muhammad Reza/AA

Lahor

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, bölgedeki sel felaketine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Aurangzeb, Pencap'ta sellerin 2 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu.

"Bu Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi." diyen Aurangzeb, eyaletteki su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğine dikkati çekti.

Aurangzeb, yerel yetkililerin eğitim kurumlarını, polis ve güvenlik tesislerini kurtarma merkezleri olarak kullandığını ve vatandaşların botlarla bile olsa tahliye edildiğini açıkladı.

Ayrıca Aurangzeb, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a kasıtlı olarak su saldığına ilişkin veri topluyor." dedi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

