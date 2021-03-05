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Dünya

Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 2 yaralı

Pakistan'da Belucistan eyaletinin güneybatısında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonu 5 işçinin öldüğü, onlara refakat eden 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 05.03.2021
Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 5 ölü, 2 yaralı

Ankara

Yetkililer, Belucistan'a bağlı Sibi ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın işçileri taşıyan aracın geçtiği sırada infilak ettiğini açıkladı.

Patlamada, 5 işçi hayatını kaybederken, 2 asker de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da, askerler güvenlik sorunu nedeniyle ülkenin güneybatısında işçilere eşlik ediyor.

Belucistan eyaletinde ayrılıkçı ve aşırılıkçı örgütler zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.


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