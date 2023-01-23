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Dünya

Pakistan'da ulusal şebekedeki arıza ülke genelinde elektrik kesintisine yol açtı

Pakistan’da ulusal şebekedeki arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.01.2023
Pakistan'da ulusal şebekedeki arıza ülke genelinde elektrik kesintisine yol açtı Pakistan'da enerji tasarrufu kapsamında iş yerleri bir süredir erken kapatılıyor. (Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA)

İslamabad

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ulusal şebekedeki arızanın kesintiye yol açtığı belirtildi.

Bakanlık, kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Aralarında başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Peşaver’in bulunduğu çok sayıda şehre elektrik verilemiyor.

Enerji Bakanı Hurram Dastagir, 12 saat içinde ülke genelindeki kesintinin giderileceğini kaydetti.

Pakistan’da zayıf altyapı ve bakım standartları sebebiyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor.

Güney Asya ülkesinde 13 Ekim 2022'de elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Pakistan'ın güneyindeki birçok kente enerji temin edilememişti.

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