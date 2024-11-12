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Dünya

Pakistan'da "tehlikeli" seviyedeki hava kirliliği uzaydan görünebilir hale geldi

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde "tehlikeli" seviyeye ulaşan hava kirliliği, uzaydan görülebilir hale geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Pakistan'da "tehlikeli" seviyedeki hava kirliliği uzaydan görünebilir hale geldi

Ankara

Pakistan nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Pencap eyaletinin üstünü kaplayan hava kirliliği, NASA Worldview tarafından görüntülendi.

Uydu görüntülerinde Pencap üzerindeki devasa gri duman bulutunun, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar uzandığı görüldü.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, Pakistan'da milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden hava kirliliği "tehlikeli" olarak kabul edilen seviyeye ulaştı.

Pencap'ta hava kirliliği alarmı

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

Yetkililer, söz konusu kentlerde maske takmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, halka gerekmedikçe sokağa çıkmama çağrısı yapmıştı.

Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini düşüren aktivitelere kısıtlama getirmişti.

AQI verilerine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından "kabul edilebilir" olarak görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış ve Lahor, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" haline gelmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), hava kirliliği sebebiyle 11 milyon çocuğun sağlığının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.

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